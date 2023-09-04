Полномочия губернатора Бали закончатся 5 сентября

Ваян Костер ранее просил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу гражданам России и Украины виз по упрощенному порядку по прибытии в страну

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер, который хотел усложнить порядок въезда для россиян, 5 сентября покидает свой пост. Об этом сообщил портал Detik.

По его информации, Костер занимал эту должность с 2018 по 2023 год. Он заявил, что уже забрал вещи из офиса губернатора.

Костер ранее неоднократно принимал неоднозначные решения по вопросу туризма на острове и высказывал мнения, вызывающие споры. Он заявлял о готовности ввести систему квот для иностранных туристов. Губернатор объяснил, что одна из возможных систем требует, чтобы иностранцы регистрировались за год до запланированного визита на Бали и ждали очереди на въезд. По мнению Костера, такая мера будет направлена на снижение рисков нарушения законодательства иностранцами на Бали.

Он активно выступал с критикой иностранных туристов, прибывающих на остров. По его словам, иностранцы регулярно нарушают местное законодательства и неуважительно относятся к местным обычаями и традициям. Газета The Jakarta Post утверждала, что Костер просил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу гражданам России и Украины виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Губернатор отмечал, что к нему поступали жалобы на российских и украинских путешественников, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.

31 мая Костер запретил восхождения на горы острова, так как для местных жителей они священны. При этом он заявил, что гиды на Бали, которые потеряют рабочие места из-за запрета, получат новую работу в октябре.