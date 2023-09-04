СМИ: премьер Ливии тайно общался с шефом "Моссад", находясь в Аммане в 2022 году

Стороны обсуждали практические шаги по нормализации двусторонних отношений, сообщил источник газеты Al Ahbar

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба провел тайные контакты с шефом израильской службы внешней разведки "Моссад" Давидом Барнеа, когда находился в Аммане с визитом в январе 2022 года. Об этом сообщила газета Al Ahbar со ссылкой на попавший в ее распоряжение конфиденциальный дипломатический доклад.

Согласно этому документу, во встрече, состоявшейся по видеосвязи, участвовал посол Ливии в Иордании Абдель Басет аль-Бадри, который подтвердил, что стороны обсуждали тогда практические шаги по нормализации двусторонних отношений. Дипломат, слова которого приводит издание, пояснил, что эти контакты были организованы в сотрудничестве с Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) под эгидой США.

Как утверждал аль-Бадри, ливийский премьер, в частности, заявил, что "интересам его правительства отвечает присоединение к так называемым Авраамским соглашениям о нормализации отношений с еврейским государством, подписанным Бахрейном, Израилем и ОАЭ в Вашингтоне в сентябре 2020 года".

Ранее о контактах между Дбейбой и Барнеа сообщал телеканал Al Hadath, который указал, что ливийский премьер использовал эту встречу для сохранения за собой поста главы ПНЕ. По его сведениям, Дбейба рассчитывал, что Израиль повлияет на позицию США.

28 августа ливийский премьер посетил посольство Палестины в Триполи и заверил дипломатов, что не собирается устанавливать отношения с Израилем. Как передал телеканал Libya Al Ahrar, Дбейба подчеркнул, что "у Ливии нет плана по нормализации отношений с Израилем" в свете состоявшейся на прошлой неделе встречи бывшего главы МИД в ПНЕ Наджлы Мангуш с израильским коллегой Эли Коэном.

27 августа Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества Мангуш. В свою очередь канцелярия Мангуш ранее выступила с утверждением, что контакты с Коэном якобы санкционировал сам Дбейба. По ее версии, "итальянское правительство обещало главе ПНЕ возобновить прямое авиасообщение между Триполи и Римом в обмен на встречу".

Встреча в Риме

По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн тайно встретился с Мангуш на прошлой неделе в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это были первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии.