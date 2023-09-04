4 сентября, 11:19

WSJ: американские избиратели считают Байдена слишком старым для переизбрания

По данным газеты, только 36% опрошенных полагают, что президент "умственно пригоден" для переизбрания

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство американских избирателей считает президента США Джо Байдена "слишком старым" для переизбрания на второй срок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

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Согласно исследованию, 73% респондентов полагают, что Байден "слишком стар", чтобы идти на второй срок. Только 36% опрошенных считают, что президент "умственно пригоден" для переизбрания. Бывшего американского лидера Дональда Трампа, который моложе Байдена всего на три года и тоже намерен переизбираться, считают слишком старым для второго срока 47% опрошенных.

Опрос показал, что всего 42% избирателей положительно относятся к деятельности Байдена на посту президента. 59% опрошенных недовольны состоянием экономики, 63% респондентов обеспокоены ростом инфляции, столько же - безопасностью на границах страны. Более половины опрошенных недовольны внешней политикой Байдена: 57% критикуют действия его администрации в отношениях с Китаем, а 52% не одобряют его политику относительно украинского кризиса. По словам социолога Майкла Бочиана, "избиратели хотят перемен, и ни один из ведущих претендентов на пост президента им их не предлагает". Опрос проводился 24-30 августа среди 1,5 тыс. участников. Погрешность составила 2,5 п.п.

Ранее опрос центра исследований общественных отношений AP-NORC показал, американцы все больше выступают за то, чтобы у власти в стране находилось молодое поколение. 68% опрошенных поддержали введение возрастных ограничений для кандидатов в сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, а 66% - для кандидатов в президенты.

Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания он начнет свой второй срок в возрасте 82 лет. 

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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