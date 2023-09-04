Минобороны Румынии опровергло сообщения о падении беспилотников РФ на территории страны

По данным ведомства, "наступательные средства, использовавшиеся РФ, не создали непосредственной военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии"

БУХАРЕСТ, 4 сентября. /ТАСС/. Минобороны Румынии опровергло сообщения о том, что российские беспилотники минувшей ночью якобы упали на территории страны.

"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию о том, что в ночь с 3 на 4 сентября российские беспилотники якобы упали на национальной территории Румынии", - говорится в сообщении пресс-службы румынского военного ведомства. Подчеркивается, что "наступательные средства, использовавшиеся РФ, не создали непосредственной военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".

В Минобороны заверили, что приняли "меры по усилению бдительности" в наземном, морском и воздушном пространствах, а также укрепляют оборону на восточном фланге "согласно национальным и союзным планам".

Как сообщило Минобороны России, минувшей ночью РФ беспилотными летательными аппаратами нанесла удар по украинскому судостроительному предприятию в северо-западной части Черного моря, где из импортных комплектующих собирали безэкипажные катера.