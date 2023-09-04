На Украине передали в суд дело против руководителя администрации главы ДНР

Алексея Никонорова обвиняют в государственной измене

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в суд обвинительный акт против руководителя администрации главы ДНР Алексея Никонорова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Сотрудники ГБР при взаимодействии с СБУ [Службой безопасности Украины] завершили досудебное расследование <...>. Обвинительный акт передан в суд", - говорится в сообщении. Имя обвиняемого не называется, однако указано, что он возглавляет администрацию главы ДНР. Эту должность занимает Алексей Никоноров.

В ГБР отметили, что в 2014 году Никоноров начал работать на территории ДНР и был задействован в работе подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

29 мая Госбюро расследований Украины заочно предъявило Никонорову обвинение в госизмене. Должность руководителя администрации главы ДНР он занимает с конца 2018 года.