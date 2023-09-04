Профильный комитет Верховной рады поддержал отставку главы Минобороны Украины

Глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что голосования по отставке Алексея Резникова и назначению на пост Рустема Умерова состоятся на этой неделе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Комитет Верховной рады по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности министра обороны Украины", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

3 сентября в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении заменить Резникова нынешним главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым. 4 сентября Резников направил в парламент заявление об отставке. После согласования этого вопроса профильным комитетом он будет вынесен на общее голосование депутатов. Затем Зеленский должен будет внести на утверждение парламента кандидатуру нового министра.

В свою очередь глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своем Telegram-канале, что голосования по отставке Резникова и назначению Умерова состоятся на текущей неделе.

Отставка Резникова

Слухи об отставке Резникова, который был министром обороны с ноября 2021 года, появились в украинских СМИ в январе после крупного коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия по завышенным ценам. Тогда министр отвергал все обвинения, однако в ведомстве последовало несколько отставок среди руководящего состава. Сам Резников сохранил свой пост. Уже в августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками - на этот раз "зимних" курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на искоренении коррупции. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи. Некоторые местные эксперты отмечают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".

Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании. Однако сам Резников отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".