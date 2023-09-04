В Болгарии создали инициативный комитет по сохранению Дня освобождения страны

Парламентское большинство собирается лишить его государственного статуса

СОФИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Болгарские политики, общественные деятели, ученые, журналисты и спортсмены заявили о создании инициативного комитета, который будет бороться за сохранение национального праздника - отмечаемого 3 марта Дня освобождения страны от османского владычества в ходе Русско-турецкой войны (1877-1878). Парламентское большинство в Болгарии собирается снять с него государственный статус, внеся соответствующие изменения в конституцию. О своих намерениях участники нового комитета сообщили на пресс-конференции в Болгарском телеграфном агентстве.

"Для нас 3 марта - это кульминация пятивековой борьбы за освобождение. 3 марта - это рубеж между кандалами и свободой. 3 марта - день рождения нашего современного государства. 3 марта олицетворяет подвиг тысяч погибших за свободу Болгарии, - подчеркнул евродепутат Петар Витанов. - Мы - болгарские граждане, которые выступают против попыток изменить нашу историю во имя некоторых конъюнктурных целей". Представители инициативного комитета заявили о готовности подготовить референдум о необходимости сохранения праздника.

В конце июля политическое объединение партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" и Движение за права и свободы внесли на рассмотрение парламента законопроект об изменениях в Конституции Болгарии. Одно из предложений - идея отмены государственного статуса у праздника 3 марта и объявление национальным праздником 24 мая.

По данным социологических исследований, проведенных в августе, 69,3% опрошенных уверены, что отмечаемый 3 марта День освобождения страны должен оставаться главным праздником республики. Лишь 9,6% граждан поддержали идею парламентского большинства, которое считает, что 3 марта разделяет общество, а значит, национальным праздником должна стать дата 24 мая - День святых равноапостольных славянских просветителей Кирилла и Мефодия, праздник азбуки, просвещения, культуры и славянской письменности. 16,7% участников опроса не смогли ответить на вопрос о своем отношении к инициативе депутатов, а около 4% назвали другие памятные даты в качестве возможных альтернатив 3 марта.

Президент Болгарии Румен Радев назвал предложение парламентского большинства перенести национальный праздник "покушением на историю" и выступил категорически против такого эксперимента.

3 марта 1878 года благодаря победе русской армии в войне с Турцией был подписан Сан-Стефанский мирный договор. После этого Болгария получила государственность и вернулась на политическую карту Европы.