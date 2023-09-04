Резников сообщил, что один день военных действий обходится Украине в $100 млн

По словам подавшего в отставку министра обороны страны, несправедливо предъявлять претензии военно-политическому руководству Украины в том, что "все делают волонтеры"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Один день боевых действий обходится Киеву в $100 млн. Об этом заявил подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников.

"День <...> стоит нам $100 млн", - сказал он в интервью агентству Укринформ. По словам Резникова, несправедливо предъявлять претензии военно-политическому руководству Украины в том, что "все делают волонтеры".

3 сентября в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении заменить Резникова нынешним главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым. Резников направил в парламент заявление об отставке. После согласования этого вопроса профильным комитетом он будет вынесен на общее голосование депутатов. Затем Зеленский должен будет внести на утверждение парламента кандидатуру нового министра.

По данным украинского премьера Дениса Шмыгаля, военные расходы бюджета страны в этому году достигнут $48,7 млрд. В свою очередь глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламентарии готовят реформу, в соответствии с которой вся доходная часть бюджета в 2024 году будет направляться на нужды обороны.