На Украине восстановили доступ к реестру коррупционеров

Его закрывали вскоре после начала специальной военной операции

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) восстановило доступ к реестру коррупционеров, закрытому вскоре после начала специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"НАПК открыло доступ в реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности", - говорится в сообщении на сайте НАПК.

Как пояснили в ведомстве, Минобороны в ответ на соответствующий запрос сообщило об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру при условии, что в нем не будут отражаться сведения о месте работы и должности на момент совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

НАПК администрирует единый государственный реестр коррупционеров с февраля 2019 года. Там содержатся сведения обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения.

В августе доступ к своему реестру, также закрытому в прошлом году, восстановило Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов. В этой базе данных содержатся сведения об арестованных активах, в числе которых есть собственность, принадлежавшая украинским бизнесменам, российским и белорусским резидентам. Доступ к реестру был закрыт 10 июня прошлого года постановлением украинского правительства по ходатайству Службы безопасности Украины. Тогда сообщалось, что эта мера будет действовать до окончания действия военного положения.