В Казахстане назначили нового главу Нацбанка

Им стал Тимур Сулейменов

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего первого заместителя администрации главы государства Тимура Сулейменова новым председателем Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Назначить Сулейменова Тимура Муратовича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

Ранее в этот же день Токаев освободил Галымжана Пирматова от должности председателя Нацбанка.

Сулейменов родился в 1978 году. Ранее занимал пост первого замруководителя администрации президента. В разные годы работал министром национальной экономики, а также был заместителем председателя Нацбанка.