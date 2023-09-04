В Белоруссии призвали парламентариев РФ активизировать сотрудничество на внешнем контуре

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что сегодня республика и Россия развиваются "в условиях обостряющегося геополитического конфликта"

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Парламентарии Белоруссии и России на фоне обостряющегося геополитического конфликта должны активнее использовать международные площадки для увеличения сторонников в противовес западной коалиции. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, заместитель председателя Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России Андрей Савиных на заседании Совета ПС.

"Мы должны более активно использовать международные площадки для демонстрации нашей уверенности в правоте нашего дела, для увеличения числа наших сторонников в противовес западной коалиции", - сказал Савиных. По его словам, Парламентскому собранию надо продолжать активную работу на внешнем контуре. "Особенно в части взаимодействия с третьими странами на международных парламентских площадках в ряде парламентских организаций, - сказал парламентарий. - Это создает возможность для консолидированной демонстрации позиции со стороны трех парламентских делегаций - России, Беларуси и Парламентского собрания - на фоне пассивности всех остальных парламентских делегаций нашего региона".

Савиных подчеркнул, что сегодня Белоруссия и Россия развиваются в условиях обостряющегося геополитического конфликта, который затрагивает буквально все сферы деятельности. "Старый гегемон в лице стран коллективного Запада добровольно не уйдет с главенствующих позиций в мире. Начало СВО поставило Россию в авангарде борьбы в вопросах переустройства мира за переход к многополярному миру, А вслед за Россией и Беларусь как стратегического союзника", - отметил Савиных.

По его словам, это глобальное противостояние ожесточенно ведется по всем ключевым направлениям, и этот конфликт будет исчерпан "только через победу одной из сторон, компромиссы и примирения с сохранением старой системы отношений невозможны". "Нам предстоит пройти этот сложный путь вместе и до конца во имя благополучия наших народов. И серьезный вклад в это должно внести и Парламентское собрание Союза Беларуси и России", - сказал парламентарий.