В МИД Сирии назвали обязательное условие для нормализации отношений с Турцией

По словам главы внешнеполитического ведомства Фейсала Микдада, турецкие власти должны вывести войска с территории страны

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Вывод турецких сил с территории Сирии является непременным условием для нормализации отношений между странами. Об этом заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.

"Турецкая оккупация [районов] на севере Сирии закончится. Турция знает, что вывод [ее войск с сирийской территории] - это единственный пусть к восстановлению отношений между нашими странами до прежнего уровня", - отметил министр, слова которого приводит государственное агентство SANA.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В Дамаске присутствие турецких сил рассматривают как незаконную оккупацию.