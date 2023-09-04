На Украине собираются лишить отсрочки от мобилизации свыше 180 тыс. мужчин

Речь идет о мужчинах старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Украины собираются лишить права на отсрочку от мобилизации свыше 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование, следует из текста документа, внесенного в Верховную раду.

Законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, опубликован на сайте парламента в понедельник. Согласно тексту пояснительной записки, в 2022 году в учебные заведения поступил 106 771 мужчина, получающий "уровень образования, который равнозначен или ниже, чем полученный уровень предыдущего образования". При этом по состоянию на 28 августа 2023 года число таких мужчин составило 74 059. В соответствии с новым законопроектом их лишат права на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Авторы законопроекта, в числе которых депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" и представитель президента Украины в Раде Федор Вениславский, прямо признают, что законопроект направлен "на увеличение мобилизационных возможностей" украинских вооруженных сил.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины показательно уволил всех областных военкомов.