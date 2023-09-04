В Сербии заявили о заинтересованности в налаживании сотрудничества с БРИКС

Как отметил глава Сербской народной партии Ненад Попович, у Белграда "прекрасные экономические и политические отношения со всеми странами-членами" организации

БЕЛГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Сближение Сербии с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) отвечает экономическим и политическим интересам Белграда. Об этом заявил экс-председатель российско-сербского межправкомитета и нынешний глава Сербской народной партии Ненад Попович.

"Что касается сотрудничества с БРИКС, то нет сомнений, что Сербия заинтересована в его установлении. Я говорю об этом уже много лет. У нас прекрасные экономические и политические отношения со всеми странами-членами, включая недавно принятые, - приводятся слова Поповича в распространенном для СМИ заявлении партии. - Я также хотел бы добавить, что БРИКС - не единственная организация, с которой нам следует налаживать сотрудничество и развивать отношения, чтобы обеспечить не только большее экономическое развитие, но и, что более важно, защитить наши национальные интересы. Помимо БРИКС я прежде всего имею в виду Евразийский экономический союз и ШОС [Шанхайская организация сотрудничества]".

"Нет сомнения, что центр тяжести экономической мощи смещается на восток, и мы должны, помимо запада, развивать этот вектор нашей политики гораздо больше, чем раньше, - отметил глава партии. - Но, прежде чем говорить о членстве в какой-либо из этих организаций, необходимо сначала полностью раскрыть потенциалы сотрудничества в том виде, в котором они уже заложены. Например, мы заключили фантастическое соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, и в последние годы обсуждаются совместные проекты на несколько миллиардов евро. Только на этом уровне сотрудничества мы обладаем огромным неиспользованным потенциалом и можем добиться больших выгод для наших граждан и нашей экономики".

Сербская партия "Движение социалистов", чьим основателем является глава Агентства безопасности и информации республики Александар Вулин, внесла в парламент в конце августа предложение о вступлении страны в БРИКС. Парламентарии отдельно указывали на то, что "навязывание интеграции ЕС как готового решения и единственного пути, а также лицемерие администрации Брюсселя, постоянный политический шантаж и требование отказа от части территории государства привели к тому, что граждане Сербии наконец массово осознали, что являются жертвами хорошо продуманной манипуляции коллективного Запада", и результатом такой политики является тот факт, что "почти две трети граждан воспринимают членство Сербии в БРИКС как лучший и более приемлемый интеграционный вариант".