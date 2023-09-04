Токаев поручил кабмину Казахстана принять меры по борьбе с игровой зависимостью граждан

Президент республики отметил, что в последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять комплекс мер для противодействия зависимости граждан от азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана по итогам заседания Совета безопасности республики.

"В ходе заседания были заслушаны доклады членов правительства и руководителей ряда государственных органов. По итогам обсуждения президент поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди граждан", - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что в последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Он акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь, и поручил госорганам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан. "В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам", - подчеркнул глава государства.

Президент обратил внимание правоохранительных органов на рост преступности, связанный с зависимостью населения от азартных игр, и поручил принять как профилактические, так и иные меры по обеспечению законности и правопорядка.

Токаев также отметил необходимость активизации работы по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса. "Важно отслеживать все перемещения финансовых средств и принимать необходимые меры при выявлении нарушений", - пояснил президент Казахстана.