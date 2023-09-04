В Белоруссии заявили, что учения ОДКБ проходят строго в соответствии с замыслом

По словам министра обороны Виктора Хренина, отдельные западные политики пытаются в проводимых учениях "найти какие-то конспирологии"

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Оперативно-стратегические учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2023", которые проводятся в Белоруссии с 1 по 6 сентября, проходят строго в соответствии с замыслом и без каких-либо отклонений. Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

"Данное учение мы проводим не первый раз у себя в стране. По отзывам и самих участников, и наблюдателей международных, которых мы приглашаем, они всегда нам дают высокую оценку. И сегодняшние учения все проходят строго в соответствии с замыслом и без каких-либо отклонений", - сказал он журналистам во время проходящих в Брестской области специальных учений Коллективных сил ОДКБ "Эшелон", проходящих в рамках учений "Нерушимое братство".

По словам Хренина, "отдельные западные политики, выполняя задачи по демонизации Республики Беларусь, пытаются в проводимых учениях ОДКБ найти какие-то конспирологии". "Могу сразу сказать - не надо искать конспирологии. Эти учения - плановые, открытые, ежегодно проводятся в одной из стран Организации Договора о коллективной безопасности. Основная цель учений - найти пути и способы противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть в отношении стран ОДКБ", - заявил глава белорусского оборонного ведомства.

Он отметил, что проведение учений "Нерушимое братство" в разных странах ОДКБ позволяет улучшить подготовку воинских формирований к действиям в непривычной обстановке. "Ротационная система проведения учений позволяет войскам готовиться на различных участках местности - горной, пустынной, степной или лесисто-болотистой как у нас на территории Республики Беларусь", - добавил Хренин.

В рамках "Боевого братства - 2023" на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября проходят пять совместных и специальных учений. На учениях "Взаимодействие" отрабатывается применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточноевропейском регионе ОДКБ. Подразделения разведки задействуются в учениях "Поиск", в ходе учений "Эшелон" отрабатываются действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальных учениях "Барьер" действует совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Подразделения МЧС участвуют в специальных учениях "Скала". В мероприятиях принимают участие национальные контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо этих стран, в ОДКБ также входит Армения. Всего для участия заявлено более 2 500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.