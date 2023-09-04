4 сентября, 12:48
Военный переворот в Габоне

Президент переходного периода сообщил, что Габон примет новую конституцию

Брис Клотер Олиги Нгема заявил, что также в его стране проведут свободные выборы

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Новая конституция будет разработана в Габоне и вынесена на общенациональный референдум, после чего состоятся выборы. Об этом объявил генерал Брис Клотер Олиги Нгема сразу же после приведения к присяге в качестве президента Габона на переходный период. Прямую трансляцию церемонии инаугурации вел новостной портал Gabon media time.

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"Граждане Габона должны иметь возможность принять на референдуме новую конституцию страны, - заявил Олиги Нгема. - Должны быть приняты также новый закон о выборах и уголовный кодекс".

Олиги Нгема сообщил, что после завершения в Габоне переходного периода состоятся свободные и прозрачные выборы. Однако он не сказал, как долго продлится этот период. Олиги Нгема сообщил, что в ближайшее время будет сформировано новое правительство Габона. "С новым правительством, состоящим из опытных людей, мы дадим каждому гражданину шанс на лучшую жизнь", - заявил он. 

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ГабонВоенный переворот в ГабонеОлиги Нгема, Брис
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