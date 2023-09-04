Небесконечная помощь: почему на Западе снижается уровень поддержки Украины

На Западе стали регулярными протесты против оказания помощи Украине. Опросы говорят о снижении поддержки такой практики со стороны простых граждан. Несовершенства принимаемых решений в рамках конфликта видят и сами политики. Что требуют протестующие на Западе и почему уровень поддержки Киева снижается — в материале ТАСС

Запад протестует

В западных странах в последнее время нередко проходят различные протестные акции против оказания военной помощи Украине. Очередная состоялась в Амстердаме в конце августа. Более 100 человек вышли на улицу с плакатами, призывающими к мирным переговорам по конфликту на Украине и прекращению поставок вооружения Киеву. Они прошли по городу 5 км под барабанную дробь, держа в руках белые флаги, символизирующие мир.

Протестующие отмечали, что поставками оружия на Украину Запад лишь подпитывает этот конфликт. Они также призывают устанавливать более теплые отношения с Россией, развивать с ней сотрудничество в экономике, культуре, социальной сфере.

По словам одного из организаторов протестной акции Натальи Воронцовой, мероприятия проводятся ежемесячно и "не теряют актуальность".

"И я думаю, что чем дольше Запад будет продолжать эскалацию, тем больше людей будет участвовать в наших акциях. Голландских граждан, которые поддерживают Россию, которые с большим уважением относятся к России и хотят сотрудничества с Россией, становится все больше", — отметила она.

Незадолго до этого акция с призывом прекратить поставки оружия на Украину и пересмотреть отношения с Россией в пользу отмены санкций прошла рядом с посольством США в Афинах. Манифестанты обращали внимание, что их страна и Евросоюз тратят огромные деньги на помощь Киеву, в то время как в самой Греции растет безработица. Что касается ограничительных мер в отношении России, они, по словам протестующих, негативно сказались на туристической отрасли.

До этого протест в связи с поставками оружия Киеву выразили в Германии. Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Он выступал в защиту проводимой его кабмином политики по отношению к Украине, в том числе поставок оружия, и назвал решение о поддержке Киева правильным. Участники протестной акции при этом держали в руках плакаты с надписями, призывающими отказаться от военной помощи Украине, многие кричали, свистели и скандировали: "Подстрекатели войны", "Лжецы", "Неудачники".

Аналогичная акция протеста под названием "Человечество за мир" прошла в начале августа и в Нью-Йорке, напротив штаб-квартиры ООН. На нее пришли представители международных и американских движений, выступающих против продолжения поставок вооружения Украине. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: "Мирные переговоры", "НАТО разрушает, а БРИКС создает" — а также развернули транспарант с надписью: "Мир с Китаем и Россией. Нет третьей мировой войне!"

Поддержка падает

В последнее время энтузиазм стран Запада относительно оказания Украине помощи начинает угасать. Согласно проведенному в мае и июне исследованию Eurobarometer, необходимость оплачивать закупки военной техники и боеприпасов для Украины полностью поддерживают только 28% опрошенных в странах Евросоюза. При этом еще в январе и феврале таких респондентов было 32%. В то же время 88% граждан ЕС полностью или скорее поддерживают оказание стране гуманитарной помощи.

Ниже всего уровень поддержки военных трат на Украину в Сербии: там этот показатель составляет всего 5% опрошенных, тогда как 74% полностью не согласны. Нет энтузиазма в этом вопросе и в Северной Македонии, где военные траты поддерживают 12% респондентов, а не поддерживают — 53%.

Тратиться на военную помощь для Украины также не готовы в Словакии (11% и 57% соответственно), на Кипре (13% и 58%), в Болгарии (14% и 58%), Венгрии (15% и 54%), Австрии (16% и 56%) и Греции (17% и 53%).

Наибольшую поддержку Украина находит в Швеции (72% и 5%), Дании (59% и 8%) и Норвегии (66% и 9%).

Что касается США, по данным, которые телеканал CNN приводил в начале августа, более половины американцев (55%) не поддерживают предоставление Конгрессом США дополнительной помощи Киеву.

При этом важно отметить, что речь идет именно о финансовой помощи. Вместе с тем 78% опрошенных считают, что Украине стоит помогать в сборе разведданных, а 53% респондентов указали на помощь в военной подготовке украинских военных.

Эти показатели особенно важны для американских политиков, участвующих в гонке за президентское кресло. В США уже обратили внимание на стремительно набирающего популярность республиканца Вивека Рамасвами, который обещает снять санкции с России и выступает против продолжения и расширения помощи Украине. Об этом он заявлял, в частности, на первых внутрипартийных дебатах, победу на которых ряд СМИ отдал именно ему.

О падении в ЕС и США уровня поддержки предоставления Украине военной помощи и усиления санкций против России Economist писал еще в марте. Причем снижение интереса к оказанию помощи Киеву наблюдается в рядах как Республиканской партии, так и Демократической. Если в апреле прошлого года ее одобряли 67% республиканцев, то в марте этот показатель составил 39%. У демократов снижение произошло с 82% до 75%. Опрошенные, как правило, выступают за отправку гуманитарной помощи. Меньше всего респондентов считают правильной переброску своих войск в зону конфликта.

То же, по данным журнала, произошло и в Европе. Кроме того, там снизилась поддержка антироссийских санкций: если в феврале 2022 года эту практику в Великобритании одобряли около 45% опрошенных, то в марте этот показатель опустился до 35%, в Германии произошло снижение с 40% до менее 30%, во Франции — примерно с 25% до 20%.

Сами политики на Западе начинают говорить о неэффективности поддержки Украины в конфликте с Россией. Как указала представитель фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагледен в статье в газете Berliner Zeitung, Германия ошиблась, сделав ставку на санкции против России и отказ от дипломатии по Украине.

"Поставки оружия должны были помочь изменить ход войны и побороть Россию. Санкции должны были сильно ударить по российской экономике и повлечь корректировку курса Москвы. Ни того ни другого не произошло", — отметила политик. Более того, по ее мнению, санкции против России лишь укрепляют ее, в то время как немецкая экономика "разрушается на глазах".

Военную поддержку Киева критиковал и лидер оппозиционного общественно-политического Движения 5 звезд (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. По его мнению, "неограниченные военные поставки" означают признание возможности "бесконечной бойни и возможного ядерного взрыва".

"Мы должны иметь мужество сказать, что эта военная стратегия, которая исключила переговорную стратегию, несет только смерть и разрушение", — говорил он в интервью газете La Stampa.

Прекратится ли помощь

Заявления о небесконечности помощи Украине на Западе звучали уже не раз. В частности, на это еще в феврале указывал бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.

"Западные страны вот уже на протяжении года передают Украине ежемесячно по €5 млрд помимо оружия. Но как долго еще и с какими последствиями это может продолжаться?" — задался вопросом Лелуш.

По его словам, вооружения расходуются "в бешеном темпе, в неслыханных масштабах со времен Второй мировой войны". При этом запасы Европы пусты после 30 лет сокращения расходов на вооружения, а в США оборонная промышленность не успевает перейти на рельсы военной экономики.

Вскоре после этого Reuters писало о предупреждении Украины со стороны властей США: Вашингтон уведомил Киев, что не располагает неисчерпаемыми ресурсами для его поддержки.

Отношения Украины с Западом накалялись из-за неоднократных жалоб украинского президента Владимира Зеленского на недостаточную помощь его стране. В октябре прошлого года The Washington Post со ссылкой на бывшего представителя Белого дома писала, что американский лидер Джо Байден сам призывал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона.

Тем не менее с тех пор жалобы по разным поводам не прекратились. В июле Зеленский в Telegram-канале возмутился отсутствием со стороны НАТО четкой позиции по поводу вступления страны в альянс.

"Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины в альянсе. И когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…" — написал он.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, слова которого приводит Daily Mail, после этого заявил, что "американский народ заслуживает благодарности".

Несмотря на возникшую напряженность в отношениях, в конце августа Зеленский выразил надежду, что западные союзники Киева в сентябре объявят о новых пакетах военной помощи.

Экс-сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в статье для газеты The Hill обратил внимание, что именно такое поведение Зеленского снижает уровень поддержки Украины в США, так как многие представители правительства и сами граждане начинают уставать.

Тем не менее пока администрация США не говорит о намерении снизить темпы помощи Украине. Это хорошо для нее и оборонных подрядчиков, но плохо для американских налогоплательщиков и тех, кто требует "строгой отчетности" в вопросе постоянных многомиллиардных отчислений Киеву, отметил Маккиннон.

Лидия Мисник