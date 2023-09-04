4 сентября, 12:58

Заседание совета антитеррористической структуры ШОС пройдет в Астане 8 сентября

Участники встречи рассмотрят вопросы сотрудничества в сфере информационной безопасности, а также ход подготовки к мероприятиям в рамках деятельности структуры

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Очередное заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) пройдет в казахстанской столице 8 сентября. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"8 сентября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится 40-е заседание Совета РАТС ШОС. В ходе заседания планируется обсудить ряд вопросов, касающийся координации совместного противодействия противоправной деятельности террористических, сепаратистских и экстремистских организаций и группировок, представляющих угрозу безопасности государств - членов ШОС", - сказал он.

По его словам, участники встречи рассмотрят вопросы сотрудничества в сфере информационной безопасности, а также ход подготовки к мероприятиям в рамках деятельности РАТС ШОС.

Казахстан с июля сроком на один год председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. 

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