В Нигерии заявили, что рассматривают возможность вступить в Группу двадцати

Решение примут после проведения консультаций, сообщил пресс-секретарь президента страны Аджури Нгелале

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Нигерия рассматривает возможность вступить в Группу двадцати (G20) после проведения консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Аджури Нгелале.

"Хотя членство Нигерии в G20 желательно, правительство приступило к широкомасштабным консультациям с целью определить преимущества и риски вступления <...>. Как только консультации будут завершены, правительство соответствующим образом примет решение о том, подавать ли заявку на вступление", - говорится в заявлении, размещенном на сайте администрации лидера Нигерии.

По словам Нгелале, президент посетит саммит G20 в Нью-Дели по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства попытается привлечь иностранные инвестиции в Нигерию для развития инфраструктуры страны и создания новых рабочих мест. По данным агентства Reuters, правительство Нигерии стремится поощрять иностранные компании инвестировать в страну, а не брать у иностранных государств средства в долг.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.