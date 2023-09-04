В Армении заявили, что сотрудничают с НАТО и готовы продолжать диалог

Заместитель министра иностранных дел страны Ваан Костанян сообщил, что Армения не получала приглашения о вступлении в альянс

ЕРЕВАН, 4 сентября. /ТАСС/. Армения сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Армения сотрудничает с НАТО в различных форматах. У нас есть готовность продолжить этот процесс. Но Армения не получала приглашения о вступлении в альянс. Гюнтер Фелингер не является представителем НАТО. Он всего лишь руководитель общественной организации, в названии которой есть слово "НАТО", - сказал Костанян в беседе с журналистами.

Что касается взаимоотношений с Россией в сфере безопасности, то Костанян отметил, что дипломаты Армении и России ведут искренние открытые обсуждения.

Ранее в понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер написал в социальной сети X (ранее Twitter), что Армении следует вступить в Североатлантический альянс.