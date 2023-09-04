WSJ: Запад окажет давление на ОАЭ из-за обвинений в участии в поставках электроники в РФ

По данным газеты, западные официальные лица с 4 сентября совершат серию визитов в эту страну

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. США, Великобритания и ЕС будут оказывать давление на ОАЭ в связи с тем, что, по их мнению, через Эмираты в Россию поставляются чипы и электронные компоненты. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По их данным, западные официальные лица с понедельника нанесут серию визитов в ОАЭ в рамках усилий по недопущению попадания в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения. Представители США, Великобритании и ЕС уже посещали другие страны, такие как Турция и Казахстан, с целью воздействия на местные власти из-за торговли с Москвой, отмечает издание.

Официальный представитель ОАЭ, в свою очередь, заявил WSJ, что страна контролирует экспорт продукции двойного назначения и привержена защите "целостности глобальной финансовой системы".

1 июня 2018 года президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Объем торговли между Россией и ОАЭ увеличивается последние несколько лет. Так, товарооборот между Москвой и Абу-Даби по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд, сообщал в феврале 2023 года вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной оборонной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби.