Парламент Турции изучит заявку Швеции на членство в НАТО при выполнении некоторых условий

Как заявили в Анкаре, Стокгольм делает позитивные шаги в этом направлении

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Передача заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент для обсуждения и одобрения зависит от конкретных шагов Стокгольма по решению беспокоящих Анкару вопросов. Об этом заявил в эфире телеканала A Haber спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

"Швеция делает шаги, которые мы можем считать позитивными. Но вот решать, достаточно ли этого на данный момент, предстоит нашему МИД и правительству. Если все дальше будет развиваться в том же ключе и Швеция учтет наше беспокойство... Например, позитивный сигнал - практическая реализация шведской стороной норм ее нового закона о борьбе с терроризмом. Если она продолжит эту работу, то, конечно, [турецкое] правительство передаст вопрос [об одобрении заявки] на рассмотрение в парламент, а парламент сделает все необходимое", - сказал спикер.

Спикер турецкого парламента отметил, что для Анкары "неприемлемо, чтобы члены террористических организаций проводили митинги в 150 м от здания, где проводят переговоры" парламентарии двух стран. "Мы знаем, что существуют группы, связанные с террористическими организациями, которые вымогают деньги у наших граждан в Швеции. Для нас это очень чувствительный вопрос. Мы требуем, чтобы такие вооруженные группы за рубежом не могли получать никакой защиты или охраны [со стороны властей]", - сказал он.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций турецкого президента Тайипа Эрдогана с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном, генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом организации в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Стокгольм обещал не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе вступления в ЕС.

В последнее время отношения между Турцией и Швецией обострились ввиду серии акций сожжения Корана в Стокгольме. Как ожидается, турецкие законодатели смогут обсудить заявку Стокгольма в НАТО в октябре, когда парламент возобновит работу после каникул.