Глава МИД Германии выступила за реформирование международных институтов

Анналена Бербок упомянула ЕС, ООН и ВТО

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает необходимым реформировать ЕС, ООН, ВТО и другие международные организации для того, чтобы они соответствовали требованиям времени. Об этом она заявила, выступая в Берлине на конференции глав дипломатических представительств Германии за рубежом.

"Подумайте о Совете Безопасности ООН. В последний раз он был реформирован 60 лет назад. С тех пор появилась не только объединенная Германия, но и около 60 государств пошли по пути к независимости - в Африке, Латинской Америке, в Азии", - заявила Бербок. "Эти государства по праву требуют участия в принятии решений и соответствующего места за столом переговоров", - считает она. По ее словам, "то же самое касается международных финансовых институтов, органов здравоохранения и таких форматов, как Группа двадцати".

Бербок при этом утверждала, что Германия намерена выступать как "командный игрок", который "знает свои собственные сильные стороны и позволяет своим партнерам проявить их сильные стороны". Она считает, что если закрыть глаза на вопросы, связанные с необходимостью реформирования международных институтов, то "появятся другие и ответят на них". "Там, где мы слишком мало предлагаем и мало вступаемся в защиту наших предложений, прежде всего преимущество у Китая", - считает Бербок.