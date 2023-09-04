Глава МИД Израиля открыл посольство в Королевстве Бахрейн

Эли Коэн также провел переговоры с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе своего визита в Манаму принял участие в торжественном открытии посольства еврейского государства в Королевстве Бахрейн. Об этом министр сообщил на своей странице в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

"Для меня большая честь установить мезузу (свиток пергамента, прикрепляемый к косяку двери в еврейском доме и содержащий в себе часть молитвы "Шма" из Торы - прим. ТАСС) на двери посольства в Манаме, столице Бахрейна, вместе с министром иностранных дел королевства, - отметил глава израильского МИД. - Это свидетельствует о потеплении отношений между нашими странами. Я продолжу прилагать все усилия, чтобы мы могли установить мезузы в как можно большем количестве израильских посольств по всему миру".

Ранее в понедельник глава израильского МИД провел переговоры с наследным принцем Бахрейна. "Глава МИД Израиля Эли Коэн встретился с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. На встрече обсуждались региональные проблемы, приверженность двух стран борьбе с терроризмом, а также важность продвижения соглашения о свободной торговле и контактов молодежи Израиля и Бахрейна, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале израильского внешнеполитического ведомства. - Министр Коэн поблагодарил принца Сальмана за лидерство в реализации "Авраамовых соглашений", которые изменили облик Ближнего Востока и способствовали стабильности и процветанию народов региона, и сказал, что Израиль с нетерпением ожидает присоединения новых стран к этому кругу мира и нормализации".

28 июля газета Yedioth Ahronoth проинформировала, что планировавшийся в те дни визит министра иностранных дел Израиля Эли Коэна на Бахрейн отложен по решению властей королевства. Официальной причиной переноса его визита было названо несовпадение рабочих графиков короля Бахрейна с планируемым расписанием визита израильского министра, однако истинной причиной такого решения, вероятно, стало восхождение министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме, состоявшееся 27 июля. Эту акцию израильского политика осудили несколько арабских стран, в том числе Египет и Марокко, заключившие до этого соглашения о нормализации отношений с еврейским государством.