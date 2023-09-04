Британские аналитики отметили нехватку персонала на уровне батальонов и бригад в ВСУ

Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны также отметил слишком медленные темпы украинского контрнаступления, что дает возможность российским силам "произвести перезагрузку"

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Сложности с проведением разведки минных полей и нехватка персонала на уровне батальонов и бригад ограничивают возможности для контрнаступления украинских войск. Такое мнение содержится в докладе, опубликованном британским Объединенным королевским институтом по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI).

"Одно из ключевых ограничений в возможностях использовать или сохранить наступательный порыв - глубокая разведка минных полей, - говорится в докладе. - Еще один ограничивающий фактор в украинских тактических операциях - кадровые возможности на уровне батальонов и бригад".

При этом эксперты RUSI указывают на то, что подготовка персонала должна вестись в соответствии с существующей в ВСУ структурой, а не по методам НАТО.

Аналитический центр также отметил слишком медленные темпы украинского контрнаступления, что дает возможность российским силам "произвести перезагрузку". Также в докладе отмечается большие потери техники со стороны ВСУ.