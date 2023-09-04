Профильный комитет Рады одобрил отставку главы Фонда госимущества Рустема Умерова

После этого президент Украины Владимир Зеленский, как и анонсировал, сможет внести его кандидатуру на должность нового министра обороны

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по экономике согласовал увольнение Рустема Умерова с поста главы Фонда государственного имущества Украины, после этого президент Украины Владимир Зеленский, как и анонсировал, сможет внести его кандидатуру на должность нового министра обороны.

"Комитет по экономике поддержал увольнение Рустема Умерова с должности председателя Фонда госимущества", - написал в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

3 сентября на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны Зеленский объявил о решении сменить главу ведомства Алексея Резникова на Умерова. Резников сегодня подал в Раду заявление об отставке, а профильный комитет поддержал его. Теперь этот вопрос будет вынесен на общее голосование депутатов. Затем Зеленский должен будет внести на утверждение парламента кандидатуру нового министра. Согласно процедуре, Умеров также подал в Раду заявление об увольнении с занимаемой им сейчас должности главы Фонда госимущества.

Глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своем Telegram-канале, что голосования по отставке Резникова и назначению Умерова состоятся на текущей неделе. По данным агентства РБК-Украина, ожидается, что это произойдет в среду.

Отставка Резникова

Слухи об отставке Резникова, который был министром обороны с ноября 2021 года, появились в украинских СМИ в январе после крупного коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия по завышенным ценам. Тогда министр отвергал все обвинения, однако в ведомстве последовало несколько отставок среди руководящего состава. Сам Резников сохранил свой пост. Уже в августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками - на этот раз "зимних" курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на искоренении коррупции. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи. Некоторые местные эксперты отмечают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".