Корабли Филиппин и США совершают совместный проход через воды Южно-Китайского моря

С филиппинской стороны в проходе участвует фрегат с управляемым ракетным вооружением BRP Jose Rizal, а с американской ракетный эсминец USS Ralph Johnson

БАНГКОК, 4 сентября. /ТАСС/. Корабли военно-морских сил Филиппин и США совершают совместный проход через воды Южно-Китайского моря (ЮКМ) западнее острова Палаван. Об этом сообщило Филиппинское информационное агентство.

Руководитель пресс-службы Вооруженных сил Филиппин Энрико Хиль Илето отметил, что маневры призваны "развить оперативную совместимость между военно-морскими силами двух стран, а также продемонстрировать оборонные возможности в соответствии с общей приверженностью поддержанию мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе". С филиппинской стороны в проходе участвует фрегат с управляемым ракетным вооружением BRP Jose Rizal (FF-150), с американской - ракетный эсминец USS Ralph Johnson (DDG-114).

Между Филиппинами и Китаем в спорных районах ЮКМ периодически возникают инциденты. Так, в августе судно береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.

Власти Филиппин ранее заявили о непризнании новой карты Китая с обозначением ряда акваторий в ЮКМ в составе КНР. Новая карта была выпущена 28 августа Министерством природных ресурсов КНР. На ней были обозначены в качестве входящих в состав Китая несколько акваторий в ЮКМ, относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также некоторые другие территории.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.