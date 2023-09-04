СМИ: участникам саммита G20 вряд ли удастся согласовать итоговое заявление

По словам источника CBC, согласовать итоговое заявление "будет гораздо сложнее", чем это было на прошлой встрече "двадцатки" в Индонезии, так как у его участников сохраняются разногласия по таким темам, как Украина и изменения климата

ОТТАВА, 4 сентября. /ТАСС/. Странам - участницам предстоящего саммита Группы двадцати (G20) вряд ли удастся согласовать итоговое заявление. Об этом заявил канадскому телеканалу CBC высокопоставленный источник в правительстве Канады.

По его словам, согласовать итоговое заявление "будет гораздо сложнее", чем это было на прошлой встрече "двадцатки" в Индонезии, так как у его участников сохраняются разногласия по таким темам, как Украина и изменения климата.

Источник также сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите планирует провести двусторонние встречи с лидерами Австралии, Индии, Южной Кореи и Японии, так как Оттава крайне заинтересована в развитии более тесных отношений с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.