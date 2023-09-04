Что происходит в Габоне после переворота

Военные обещают вернуть власть гражданским. Что происходит в Габоне после переворота

Назначенный мятежниками главой государства на переходный период генерал Брис Клотер Олиги Нгема принял присягу. Он обещал вернуть власть гражданским на прозрачных выборах после принятия новой конституции и проведения референдума.

Против арестованной элиты, членов правительства и родственников свергнутого 30 августа президента Габона Али бен Бонго Ондимбы началось следствие. Их обвиняют в госизмене и коррупции.

ТАСС собрал основную информацию о происходящем в Габоне после мятежа военных, захвативших власть.

Переговоры с оппозицией

Генерал Нгема провел переговоры с представителями "Альтернативы-2023". Эта платформа объединила оппозиционные силы на выборах, на которых президент Ондимба шел на третий срок. Переворот произошел после объявления предварительных результатов, согласно которым победу вновь одержал Ондимба.

На встрече лидера мятежников и представителей оппозиции обсуждалась необходимость объединения усилий всех политических сил Габона в интересах успешного транзита власти в стране.

Присяга генерала Нгемы

Нгема в понедельник принял присягу в качестве президента страны на переходный период, ее принял Конституционный суд Габона, полномочия которого были восстановлены военными.

Решения и планы мятежников

На церемонии принятия присяги Нгема сообщил, что распорядился амнистировать политических заключенных. Также он предложил сформировать в Габоне местные независимые финансовые институты и финансировать национальную экономику с помощью локальных партнеров. В ближайшее время планируется сформировать новое правительство Габона.

По словам Нгемы, он намерен передать власть гражданским по итогам переходного периода.

Ранее Нгема на фоне призывов оппозиции к возвращении власти гражданскому правительству заявил, что не стоит торопиться с проведением в стране новых выборов.

Выступая в понедельник, он пояснил, что в стране будет разработана новая конституция и вынесена на общенациональный референдум, также должны быть приняты новый закон о выборах и уголовный кодекс. После этого будут проведены выборы. При этом он не уточнил, как долго продлится этот переходный период.

Следствие против свергнутой элиты

Мятежники объявили о начале следственных мероприятий в отношении представителей свергнутой элиты, в том числе сына президента Али бен Бонго Ондимбы. Следствие также будет проводиться в отношении некоторых членов правительства отстраненного от власти президента, задержанных по обвинению в госизмене и растрате государственных средств.

Захватившие власть военные утверждают, что их главной целью будет борьба с коррупцией. Так, ранее у родственников свергнутого президента Ондимбы прошли обыски - наличными изъято свыше 7,2 млрд западноафриканских франков (около $12 млн). Мятежники создали специальный банковский счет, на который будут поступать изъятые средства с целью их последующего использования для развития Габона.

Международные обязательства

Нгема на встрече с представителями иностранного дипломатического корпуса заверил, что Габон обязуется выполнять все международные обязательства, а также "все двусторонние и многосторонние соглашения, которые будут способствовать благоденствию габонского народа".

По его словам, роспуск институтов власти - временная мера, поскольку их нужно преобразовать для большего соответствиям "нормам международного гуманитарного права".

Мятежники гарантируют безопасность "выходцам из всех дружественных и братских государств, которые постоянно живут в Габоне" и "аккредитованным в стране дипломатическим представительствам".

Ранее в Габоне открыли границы, которые были закрыты в первые часы после переворота.