Байден считает, что рабочие места при Трампе уходили из США в Китай, а теперь возвращаются

По словам американского лидера, его предшественник был одним из двух президентов в истории, которые оставили должность с меньшим числом рабочих мест в США, чем было до его избрания

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден считает, что во время пребывания на президентском посту республиканца Дональда Трампа рабочие места уходили из США в Китай, а теперь якобы наметилась обратная тенденция.

"Мы меняем ситуацию благодаря вам, - заявил демократ Байден во время выступления в Филадельфии (штат Пенсильвания). - Когда здесь был предыдущий парень, мы передавали рабочие места в Китай. Теперь мы возвращаем рабочие места в страну из Китая".

"Недавно наша страна теряла рабочие места. Тот парень, который был на этом посту до меня, был одним из двух президентов в истории, которые оставили должность с меньшим числом рабочих мест в Америке, чем было до его избрания. Кстати, вы знаете, кто был вторым? Герберт Гувер", - подчеркнул Байден.

"Кто-то говорит, что Байден стареет", - констатировал 80-летний американский лидер. "Единственное, что приходит с возрастом, - это немного мудрости. Я занимаюсь этим дольше, чем кто-либо другой, и знаете что? Я продолжу это делать с вашей помощью".

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала результаты опроса общественного мнения, согласно которым 73% избирателей в США считают Байдена "слишком старым" для переизбрания на высшем государственном посту. Согласно приведенным данным, лишь 42% респондентов положительно относятся к деятельности Байдена на посту президента. 59% опрошенных недовольны состоянием экономики США, 63% респондентов обеспокоены ростом инфляции. 57% опрошенных критикуют действия администрации Байдена в отношениях с Китаем.