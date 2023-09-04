Провал контрнаступления ВСУ и усилия по мобилизации призывников. События вокруг Украины

Украинское контрнаступление провалилось, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер поблагодарил Эрдогана за готовность выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине и подтвердил, что Россия будет готова вернуться к реализации черноморской зерновой сделки сразу после того, как будут сняты ограничения на сельхозэкспорт из РФ.

Комитет Верховной рады поддержал отставку Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Одновременно в украинский парламент внесен законопроект, в соответствии с которым 180 тыс. мужчин в возрасте старше 30 лет могут быть лишены права на отсрочку от мобилизации.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по украинскому судостроительному предприятию, где из импортных комплектующих собирали безэкипажные катера, сообщили в Минобороны России.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС) вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. На донецком направлении российские войска отразили 3 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), на купянском - 4 атаки. С учетом действий на краснолиманском, херсонском и южнодонецком направлениях потери ВСУ превысили 650 военнослужащих.

Уничтожено несколько единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе системы и самоходные установки производства Польши и США. В районе населенного пункта Брусовка (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.

Украинское контрнаступление не "буксует", а даже провалилось, заявил президент РФ. "Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - добавил российский лидер.

Атаки украинских дронов

Российские самолеты морской авиации уничтожили в Черном море четыре быстроходных военных катера производства США с украинскими десантниками. По сообщению Минобороны России, катера Willard Sea Force следовали в направлении мыса Тарханкут на побережье Крыма.

Кроме того, сорваны две попытки провести террористические атаки с помощью беспилотников самолетного типа: один аппарат сбит над Черным морем вблизи Крыма, другой - над территорией Курской области.

Во второй половине дня российские средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, который пытался атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Урегулирование

Турция готова взять на себя роль посредника по урегулированию украинского конфликта, заявил Эрдоган по итогам переговоров с Путиным. По мнению турецкого лидера, возможность переговоров между Россией и Украиной зависит от позиции Киева, которому "необходимо смягчить свою позицию".

Никакие новые мирные инициативы по Украине с Россией не обсуждались, а предыдущие проекты в этом направлении Киев "отправил на свалку", отреагировал Путин. "Что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались. Мы знаем и о посреднических предложениях и инициативах и КНР, и африканских государств", - сказал российский лидер, добавив, что Россия "благодарна президенту Турции за его усилия на этом направлении".

Зерновая сделка

Москва готова месте с Анкарой и Дохой поставлять зерно в беднейшие страны, заявил Путин. Он добавил, что этот проект, в рамках которого предполагается поставить 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны, "не рассматривается как альтернатива черноморской зерновой сделке".

Путин подтвердил принципиальную позицию России: "Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку <...> и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции". Он добавил, что прекращение зерновой сделки "не отразилось на глобальных продовольственных рынках": "Цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет. Есть проблемы с его справедливым распределением, это да. Но это никак не связано с так называемой зерновой сделкой".

Со своей стороны Эрдоган подтвердил готовность Турции принять участие в реализации инициативы по переработке и поставке российского зерна в бедные страны. Одновременно он сообщил, что Турция подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы, и выразил надежду на достижение положительного решения "в ближайшее время".

Отставка Резникова

Комитет Верховной рады по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с поста главы министерства обороны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении заменить Резникова нынешним главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым.

Один день боевых действий обходится Киеву в $100 млн, заявил подавший в отставку Резников в интервью агентству Укринформ.

Проблемы мобилизации

Власти Украины собираются лишить права на отсрочку от мобилизации свыше 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование, следует из текста законопроекта, внесенного в Верховную раду.

Авторы законопроекта, в числе которых депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" и представитель президента Украины в Раде Федор Вениславский, прямо признают, что законопроект направлен "на увеличение мобилизационных возможностей" украинских вооруженных сил.

Власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года, сообщила газета Rzeczpospolita. По данным издания, Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

Согласно данным польской погранохраны, после 24 февраля 2022 года в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно за минувшие полтора года вернулись около 2,8 млн.