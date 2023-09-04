Курды Киркука потребовали от Багдада привлечь к ответственности виновных в беспорядках

Полиция Киркука сообщила, что все 40 курдов, задержанных в связи с беспорядками, уже освобождены

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Курдские жители города Киркук на севере Ирака вышли на акцию протеста с требованием к центральным властям привлечь к ответственности виновных в беспорядках, которые привели к гибели четырех человек. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

По его информации, сотни протестующих требуют справедливого и открытого суда над силовиками, открывшими огонь по курдским демонстрантам. Они призывают правительство Ирака защитить интересы курдского населения. "Почему мы подвергаемся всей этой несправедливости и преследованиям? Мы тоже иракцы", - приводит телеканал слова одного из манифестантов.

Между тем полиция Киркука сообщила, что все 40 курдов, задержанных в связи с беспорядками, уже освобождены.

В субботу вечером представители курдской общины вышли на акцию протеста в Киркуке, требуя разблокировать перекрытую несколько дней назад силами иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" главную дорогу Эрбиль - Киркук. Они направились к месту дислокации сторонников ополчения. Иракские силовики вмешались в происходящее под предлогом предотвращения столкновений между двумя сторонами и открыли огонь по демонстрантам. В результате погибли четыре человека, 15 получили ранения. Семь сотрудников сил безопасности были задержаны.

Дорога между Эрбилем, являющимся административным центром Иракского Курдистана, и Киркуком была заблокирована 27 августа из-за сидячей забастовки арабских партий после распространившейся информации о том, что Демократическая партия Курдистана (ДПК) собирается вновь открыть свою штаб-квартиру в Киркуке в рамках подготовки к предстоящим местным выборам.

Киркук, где проживают курды и арабы, является исторически спорной провинцией с одноименным административным центром, к контролю над которой стремятся как центральные власти, так и руководство Курдского автономного района. Ситуация вокруг этой территории, не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в 2017 году в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. Тогда ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" установило контроль над городом, а ДПК прекратила политическую работу.