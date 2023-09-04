Членство Габона в региональной организации стран Центральной Африки приостановили

По данным Reuters, оно приостановлено из-за захвата власти военными в результате государственного переворота

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Членство Габона в Экономическом сообществе стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) приостановлено из-за захвата власти военными в результате государственного переворота. Об этом сообщило агентство Reuters.

Решение было принято на экстренной встрече ЭКОЦАС, отмечает оно, приводя слова президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который отметил, что произошедшее в Габоне представляет угрозу миру, безопасности и стабильности других стран ЭКОЦАС.

Ранее ЭКОЦАС, объединяющее 11 государств центральной части Африки, осудило переворот в Габоне и призвало к восстановлению конституционного порядка в стране.

ЭКОЦАС было создано в 1983 году. Сейчас эта региональная организация объединяет Анголу, Бурунди, Габон, ДР Конго, Камерун, Республику Конго, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Экваториальную Гвинею. В 2000 году страны - члены ЭКОЦАС подписали соглашение о создании механизма СМБЦА, который предусматривает совместные действия для поддержания в регионе безопасности.