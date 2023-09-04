В Сомали правительственные силы ликвидировали более 40 боевиков

Операция проводилась на территории штата Галмудуг

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Не менее 43 боевиков из радикальной группировки "Аш-Шабаб" ликвидировали правительственные силы в центральной части Сомали. Об этом сообщило министерство информации Сомали.

"Операция проводилась на территории штата Галмудуг в районе двух населенных пунктов, где были уничтожены укрытия боевиков, - цитирует коммюнике министерства сомалийский новостной портал Garowe. - Были также захвачены три автомобиля, которыми пользовались террористы".

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.