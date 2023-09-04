Глава МИД Украины заявил, что путь к дипломатии лежит через поле боя

Дмитрий Кулеба сообщил, что его страна не приемлет замораживания конфликта

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил позицию Киева о неприятии промежуточных решений в урегулировании с Россией.

"Путь к дипломатии лежит через поле боя", - заявил по видеосвязи перед совещанием послов в Вене. Он подчеркнул, что Киев не приемлет замораживания конфликта, настаивая, что урегулирование возможно только на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский впервые сообщил о своем "мирном плане" в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.