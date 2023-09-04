Президент Эстонии считает, что премьеру следовало уйти в начале скандала с бизнесом мужа

Как считает Алар Карис, уход в отставку послужил бы на пользу работоспособности кабинета и уберег от стресса саму Каю Каллас

ВИЛЬНЮС, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас должна была подать в отставку в начале скандала с бизнесом ее мужа Арво Халлика в РФ, который привел к серьезному политическому кризису. Об этом, как сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR, заявил президент Эстонии Алар Карис.

"Я бы предпочел, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису", - приводятся в сообщении его слова.

По мнению главы государства, такое решение послужило бы на пользу работоспособности кабинета, уберегло бы от стресса саму Каллас, ее близких, а также позволило сохранить доверие к тем публичным сообщениям, которые идут из Таллина. "Но каждый делает свой выбор, оценивая серьезность моральной проблемы", - отметил Карис.

Портал ERR сообщил 23 августа, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьер-министра, продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине. Каллас утверждала, что такое сотрудничество было прекращено уже через месяц после начала спецоперации РФ, то есть в марте 2022 года. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компании ее супруга в России, но отказалась уходить в отставку. Глава кабмина отметила, что всегда старалась разделять работу и семейную жизнь и якобы не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.