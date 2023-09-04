Эксперт считает, что Эрдоган не получил от переговоров в Сочи преимуществ

По мнению директора турецкого аналитического центра Kafkassam Хасана Октая, несмотря на это, отношения Турции и России "не пострадают"

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи не смог получить на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным преимуществ, с которыми бы он мог вести дискуссию на саммите Группы двадцати (G20) в Индии и сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор турецкого аналитического центра Kafkassam Хасан Октай.

По мнению эксперта, Эрдоган не смог добиться результатов по зерновой сделке, которые "могли бы укрепить его переговорные позиции в ходе предстоящих контактов на заседании G20 и на Генассамблее ООН". "Те договоренности, которые были озвучены по вопросу зерна, не будут достаточны для диалога с сильных позиций", - считает собеседник. По его убеждению, "отношения Турции и России от этого не пострадают".

"Мы видим из заявлений, что двусторонние отношения развиваются стабильно. Это сфера туризма, энергетика, торговля. Тут все хорошо, и тут будет развитие. Не скажу, что стоит ждать каких-то консолидированных договоренностей по темам Ливии, Сирии, например. Это сложные долгоиграющие вопросы, которые еще будут длительное время решаться за столом переговоров", - сказал Октай.

Эксперт также полагает, что Эрдоган может быть обижен на ООН "как сторону зерновой сделки, которая так и не смогла найти возможность пойти навстречу России". "Путин совершенно ясно сказал, чего он ждет в контексте сделки, чтобы в нее вернуться. Эти условия не выполнялись, и российская сторона сказала "хватит", - отметил Октай. Он предположил, что Эрдоган будет вести диалог с ООН на Генассамблее в Нью-Йорке в свете полученных в Сочи результатов.