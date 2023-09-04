СМИ: на Украине ликвидировали воевавшего в ВСУ наемника из Колумбии

По предварительным данным, причиной смерти стало попадание ракеты по позициям, где находился Алехандро Эррера

ГАВАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Гражданин Колумбии Алехандро Эррера, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, был ликвидирован в начале сентября. Об этом сообщает газета Tiempo.

Отмечается, что Эррера отправился на Украину в декабре 2022 года. По предварительным данным, причиной смерти стало попадание ракеты по позициям, где находился колумбиец.

Всего с начала конфликта на Украине было уничтожено по меньшей мере пять колумбийских наемников.

В мае в пресс-службе СК РФ заявили, что в боевых действиях против российской армии в зоне специальной военной операции принимают участие свыше 2 тыс. наемников из 71 страны, 234 из них являются гражданами США.