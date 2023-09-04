Эрдоган назвал Путина дорогим другом

По словам турецкого президента, "тесные контакты Турции с Россией будут и дальше способствовать решению региональных и глобальных проблем"

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен и далее укреплять многостороннее сотрудничество с Россией и сообща решать региональные и глобальные проблемы. Соответствующую запись, которая представляет собой тезисы, высказанные им ранее на пресс-конференции в Сочи, он опубликовал в Telegram.

"Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом господином [Владимиром] Путиным и обсудил вопросы повестки дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов. Объем двусторонней торговли в прошлом году достиг примерно $69 млрд. Мы уверенно движемся к цели в $100 млрд", - написал Эрдоган. Он также отметил, что "за первые семь месяцев этого года в Турцию приехали 3,5 млн россиян" и выразил надежду, что до конца года "это число еще больше увеличится".

По выражению Эрдогана, "тесные контакты Турции с Россией будут и дальше способствовать решению региональных и глобальных проблем".

Он напомнил, что одним из вопросов на переговорах с Путиным "была активизация черноморской зерновой инициативы", для возрождения которой Турция и ООН "подготовили новый пакет предложений, который является значительным прогрессом". Эрдоган уверен, что "в короткие сроки будет достигнут результат, который оправдает ожидания".