По мнению Люка Ферри, Киеву не надо было начинать войну в Донбассе и ожидать ухода РФ из Крыма

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Известный французский политик и публицист, бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции (2002-2004) Люк Ферри считает, что Киев совершил две большие ошибки, которые привели к тому, что сейчас происходит на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала CNEWS.

"Большая ошибка украинцев заключается в желании с 2014-2015 годов вместо выполнения минских соглашений, в особенности, "Минска-2" 2015 года, решить проблему сепаратистов в Донбассе военным путем, в частности, направляя туда полк "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ - прим. ТАСС). Это скандально и абсурдно", - отметил он.

По словам Ферри, другим промахом Украины стало ожидание ухода России из Крыма. "Вторая огромная ошибка - думать, что президент РФ Владимир Путин покинет Крым, который на 85% русский, - отметил он. - Украинцы плохо обращались с русскими жителями юга и востока страны, они не понимали, что Крым русский. Кто-то скажет, что они [крымчане] голосовали за независимость Украины, получившей ее с 1991 года. Но они голосовали за эту независимость, когда президент был пророссийским. Со времен Майдана их лидер выступает за НАТО и США".

Он выразил согласие с позицией бывшего президента Франции Николя Саркози (2007-2012). "Он тысячу раз прав - этот конфликт ведет в никуда. С другой стороны, Украина - это мост между Россией [и Западом]. Восток Украины русский, они говорят на русском языке, а не каком-то другом. Запад страны, в свою очередь, частично пропольский, частично проамериканский, частично за НАТО. Желать урегулировать это <...> с помощью войны - колоссальная ошибка", - заключил он.

Саркози в середине августа в интервью Le Figaro призвал к переговорам по Украине. Кроме того, он заявил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным, а призвание Украины - быть мостом между Россией и Европой, а не вступать в Евросоюз.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией. Как неоднократно отмечали российские власти, вопрос с Крымом закрыт окончательно.

Минские соглашения

Участники минских соглашений - бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Франции Франсуа Олланд, а также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель - заявили, что не намеревались исполнять принятые договоренности. Меркель отметила, что заключение соглашений стало "попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее", а Порошенко подчеркнул, что подписание договора позволило провести реформу украинской армии и сформировать коалицию против РФ.

МИД России на это заявил, что важно зафиксировать данные факты и дать им правовую оценку.

Минские соглашения, достигнутые в 2014-2015 годах, должны были стать основой урегулирования в Донбассе. Однако Киев годами затягивал мирный процесс и отказывался от их выполнения, а позднее заявил о неприемлемости политической части этого пакета, а также о категорическом отказе от прямого диалога с республиками Донбасса. Соглашения были достигнуты при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции.