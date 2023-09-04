Глава правительства Нигера надеется на заключение соглашения с ECOWAS в ближайшие дни

Власти страны заявили, что не прекращают обмен мнениями с сообществом

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Нигера и лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), способны в ближайшее время достичь соглашения. Об этом заявил глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн на пресс-конференции, состоявшейся в столице страны Ниамее.

"Нигер питает серьезные надежды на достижение соглашения с ECOWAS в течение ближайших нескольких дней, - приводит его слова агентство AFP. - Мы не прекращаем обмен мнениями с ECOWAS".

Премьер также сообщил, что ведутся консультации с целью добиться быстрого вывода развернутого на территории Нигера французского военного контингента. "Присутствие французских войск находится вне рамок закона, - указал он. - Идущий обмен мнениями должен позволить их быстрый вывод. То, что нас интересует, это сохранение по возможности сотрудничества со страной [Францией], с которой у нас много общего".

В свою очередь телеканал Al Arabiya передает, что Али Ламин Зейн заявил о непризнании Нигером предыдущих соглашений с Францией. Он добавил, что лишенному аккредитации послу Франции "в Нигере нет места".

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств ECOWAS потребовали немедленно освободить Базума и восстановить в Нигере конституционный порядок. Они одновременно ввели против Нигера жесткие санкции и пригрозили применением военной силы.