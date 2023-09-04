NYT узнала о планах Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре

По данным газеты, лидер КНДР может встретиться во Владивостоке с Владимиром Путиным в середине месяца

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию.

С таким утверждением выступила газета The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников.

Как пишет издание, лидер КНДР может встретиться во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным в середине месяца.

Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.

Источники NYT утверждают также, что Ким Чен Ын может посетить Москву и космодром Восточный.

Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке в апреле 2019 года.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены ввести новые санкции и принять другие меры против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян якобы наращивают военно-техническое сотрудничество. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из Вашингтона о том, что лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын якобы обменялись письмами, заявил, что Россия и КНДР поддерживают добрые и взаимоуважительные отношения и контакты на разных уровнях.