Зеленский посетил бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР

По словам президента Украины, он заслушал доклады, касающиеся проблем обеспечения и повышения мотивации военнослужащих

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение бригад вооруженных сил страны в подконтрольной Киеву части ДНР.

"Посещаем боевые бригады <...> в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Восемь бригад за этот день", - написал глава государства в Telegram-канале.

По словам Зеленского, он заслушал доклады, касающиеся проблем обеспечения и повышения мотивации военнослужащих.

15 августа Зеленский посещал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а днем ранее - позиции бригад ВСУ, действующих на артемовском направлении.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.