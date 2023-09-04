4 сентября, 18:55
Военная операция на Украине

Зеленский посетил бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР

По словам президента Украины, он заслушал доклады, касающиеся проблем обеспечения и повышения мотивации военнослужащих

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение бригад вооруженных сил страны в подконтрольной Киеву части ДНР.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Посещаем боевые бригады <...> в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Восемь бригад за этот день", - написал глава государства в Telegram-канале.

По словам Зеленского, он заслушал доклады, касающиеся проблем обеспечения и повышения мотивации военнослужащих.

15 августа Зеленский посещал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а днем ранее - позиции бригад ВСУ, действующих на артемовском направлении.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация