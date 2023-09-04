В НАТО заявили о намерении помочь нейтральной Молдавии развивать вооруженные силы

По словам Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил альянса в Европе Кристофера Каволи, у НАТО есть набор инструментов для развития сотрудничества со странами-партнерами

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. НАТО поможет развивать вооруженные силы Молдавии, в Конституции которой прописан постоянный нейтралитет. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу "Молдова-1" Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил альянса в Европе Кристофер Каволи.

"У НАТО есть определенный набор инструментов для развития сотрудничества со странами-партнерами. Через эти расширенные механизмы осуществляется и помощь Молдавии. Первым шагом в этом направлении стала разработка Кишиневом четкого плана развития вооруженных сил", - сказал Каволи. Он подчеркнул, что находясь в эти дни с визитом в Молдавии "обсудил эти вопросы с руководством минобороны республики".

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. Ранее президент страны Майя Санду заявила, что страны Запада увеличили военную помощь республике. В начале августа США передали Национальной армии Молдавии партию вооружений на сумму более $3 млн, в арсенале - снайперские винтовки, автоматы и беспилотники. Ранее Европейский союз выделил республике €40 млн на укрепление обороны. Со своей стороны министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика заинтересована в получении от НАТО системы ПВО.

Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала. Первый ее этап завершился утверждением стратегии национальной обороны страны, второй подразумевает оказание помощи, в том числе из средств специального трастового фонда альянса. Решение властей увеличить военные расходы в ситуации, когда страна переживает жесточайший экономический кризис, резко раскритиковала оппозиция. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии против вступления страны в НАТО.