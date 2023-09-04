Правительство Колумбии и повстанцы из АНО завершили четвертый раунд мирных переговоров

В совместном заявлении сторон говорится о присвоении статуса "кризисных зон" двум районам в департаменте Валье-дель-Каука для принятия там срочных мер гуманитарного характера

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Колумбии и повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) согласовали принятие мер гуманитарного характера по итогам завершившегося четвертого раунда мирных переговоров.

"Мы с удовлетворением наблюдаем, как в уважительной и конструктивной атмосфере были достигнуты соглашения, которые должны постепенно принести результаты для жителей районов, которые наиболее пострадали в результате конфликта", - зачитал заявление стран-гарантов один из участников переговоров на церемонии, которая транслировалась на странице администрации президента Колумбии в соцсети X (ранее Twitter).

В совместном заявлении сторон, принятом по итогам четвертого раунда переговоров, который начался 14 августа в столице Венесуэлы, говорится о присвоении статуса "кризисных зон" двум районам в департаменте Валье-дель-Каука для принятия там срочных мер гуманитарного характера.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре прошлого года власти страны объявили о начале диалога с повстанцами из АНО. 9 июня на Кубе завершился третий раунд переговоров, по итогам которого стороны договорились о двустороннем прекращении огня с 3 августа по 29 января.