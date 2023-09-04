Румынский портал считает, что Украина хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Россией

Inpolitics сделал такой вывод после того, как Киев сообщил о падении российских БПЛА на территории Румынии, а власти страны это опровергли

БУХАРЕСТ, 4 сентября. /ТАСС/. Румынский портал inpolitics предположил, что Украина пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией с помощью Румынии. К такому выводу он пришел после того, как украинский МИД неоднократно распространил сообщение о том, что российские беспилотники якобы упали на территории Румынии, а власти страны несколько раз его опровергли.

"Министерство обороны опровергло сообщение о том, что российские беспилотники упали на территории страны, и сделало это, будучи хорошо информированным, потому что <...> мы со всеми средствами оповещения и мониторинга ситуации присутствуем в этом районе. И поэтому информация, которую мы предоставляем, точна и правильна со всех точек зрения", - заявил глава военного ведомства Анджел Тылвэр агентству Agerpres.

Заявления представителя МИД Украины Олега Николенко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы официально опровергло Министерство национальной обороны Румынии, а также министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на пресс-конференции в Берлине.

По мнению портала, "Украина настаивает на российских атаках против Румынии", так как "Румыния - член НАТО, а российские атаки, умышленные или нет, против члена НАТО должны в принципе привести к активации пятой статьи [о коллективной обороне членов альянса] и вступлению НАТО в прямой конфликт с Россией". Портал задался вопросом: "Не хочет ли Украина компенсировать провал так называемого контрнаступления развязыванием третьей мировой войны?"

Как сообщило Минобороны России, минувшей ночью РФ беспилотными летательными аппаратами нанесла удар по украинскому судостроительному предприятию в северо-западной части Черного моря, где из импортных комплектующих собирали безэкипажные катера.