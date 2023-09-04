Кулеба заявил об отсутствии намерений Киева смягчать позицию по зерновой сделке

Глава МИД Украины отметил, что его страна рассчитывает получить от Стамбула подробности переговоров в Сочи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Украины не собираются менять позицию по зерновой сделке, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире национального телемарафона он также сказал, что Украина рассчитывает получить от турецкой стороны подробности переговоров в Сочи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что Киев будет отстаивать "все принципиальные позиции, в том числе насчет санкционного давления на Россию".

Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с Путиным сказал, что, "конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией".

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом, Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.