Сирийские войска отражают атаки бандформирований на юге провинции Идлиб

Большинство ударов боевиков пришлось на участок фронта между поселками Эль-Маладжа и Хазарин

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии ведут ожесточенные бои с бандформированиями, которые атакуют их позиции на юге провинции Идлиб. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, попытку прорыва оборонительных линий правительственных сил предприняли боевики бригады "Ансар ат-Таухид", воюющей на стороне экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Противник сосредоточил удары на участке фронта между поселками Эль-Маладжа и Хазарин, где 26 августа при отражении атак террористов погибли 13 сирийских военных и свыше 20 получили ранения.

По информации телеканала, артиллерия турецких войск, которая оказывает огневую поддержку бандформированиям в Идлибе, обменялась ударами с сирийской армией. Под интенсивный обстрел турецких сил попали города Сармин, Маарет-эн-Нааман и Кфар-Нобуль, находящиеся под защитой сирийских военнослужащих. По ним было выпущено порядка 1,5 тыс. снарядов. В ответ сирийская артиллерия открыла огонь по Эль-Мастуме, где находится база турецких военных.

3 сентября банды террористов пытались захватить населенные пункты Кфар-Тааль и Кфар-Имма, при отражении их атак погибли пять сирийских солдат.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников заметно возросла с начала 2023 года. По сведениям телеканала, жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.

Значительная часть провинции Идлиб остается под контролем незаконных вооруженных формирований, которые пользуются поддержкой Турции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.