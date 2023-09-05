В Нью-Йорке откроется 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Ожидается, что в ходе недели высокого уровня, которая пройдет 19-25 сентября, состоятся переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. 78-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН откроется во вторник в Нью-Йорке. Повестка сессии, которая традиционно продлится год, включает основные международные проблемы и конфликты, вопросы изменения климата, обеспечения устойчивого развития, преодоления проблемы задолженности развивающихся стран.

Главным событием Генассамблеи станет неделя высокого уровня, которая пройдет 19-25 сентября. На нее съедутся лидеры стран и министры иностранных дел со всего мира, чтобы представить свое видение международной ситуации и обозначить направления борьбы с глобальными вызовами. Российскую делегацию на неделе высокого уровня возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Начало работы

Во вторник в 10:00 по местному времени (17:00 мск) состоится закрывающее заседание 77-й сессии Генеральной Ассамблеи. На нем уходящий председатель сессии ГА ООН Чаба Кёрёши, представляющий Венгрию, подведет итоги своей работы за год. После этого он передаст председательство представителю Республики Тринидад и Тобаго Дэннису Фрэнсису.

В 15:00 (22:00 мск) состоится первое заседание 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое носит технический характер. Фрэнсис расскажет, каким видит свое председательство, обозначит цели и методы работы. Будут сформированы комитеты Генассамблеи, в том числе аккредитационный комитет, в который традиционно входят Китай, Россия и США. Сейчас представители западных стран в ООН не выдвигали каких-либо идей относительно попыток помешать РФ войти в этот комитет.

Аккредитационный комитет утверждает кандидатуры представителей стран на Генеральной Ассамблее. Эта задача приобретает особую важность, когда нет ясности, кто является законным представителем страны на мировой арене в случае смены власти. Последние подобные примеры - Нигер и Габон. Ранее предполагалось, что эти государства на Генассамблее будут представлять президенты, однако они были в последние недели отстранены от власти. Как показывает практика, координационный комитет предпочитает откладывать подобные спорные вопросы на будущее. Например, так и не были назначены новые представители Афганистана и Мьянмы, где власть сменилась еще в 2021 году, хотя и военные в Мьянме, и представители движения "Талибан" (запрещен в РФ) в Афганистане предлагали кандидатуры на этот пост.

Неделя высокого уровня

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН откроется 19 сентября. До этого будут продолжаться заседания Генассамблеи по таким техническим вопросам, как утверждение повестки и формирование других комитетов.

Саму неделю высокого уровня традиционно откроет выступление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. За ним слово возьмет президент США Джо Байден. В этом году Байден будет единственным из лидеров "большой пятерки", кто посетит Генеральную Ассамблею ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в этом году посещать Нью-Йорк не планируют.

На Генассамблею при этом, как ожидается, прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано также на 19 сентября.

20 сентября пройдет заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Председательствующая в Совбезе в сентябре Албания намерена провести его на уровне министров и выше. При этом никаких резолюций и заявлений Совбез принимать не будет.

На полях недели высокого уровня состоится также несколько различных мероприятий. 18-19 сентября по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша пройдет саммит по целям устойчивого развития. Представители ЕС обычно проводят на полях Генассамблеи встречу министров иностранных дел.

Как ожидается, состоятся отдельные переговоры Байдена и Зеленского, однако ясности относительно их деталей пока нет. Возможно, президенты США и Украины переместятся для обсуждения двусторонних отношений в Вашингтон.

Визовые вопросы

Участие российской делегации в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в последние годы регулярно омрачается препятствиями с американской стороны в вопросе выдачи виз. Зачастую их выдача затягивается до последнего момента, а некоторые члены делегаций получают визы уже после намеченного срока вылета. В апреле этого года, во время посещения главой МИД РФ Сергеем Лавровым мероприятий в штаб-квартире ООН, в такой ситуации оказались российские журналисты.